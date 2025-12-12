«Питтсбург» и «Эдмонтон» совершили обмен с участием четырёх хоккеистов

«Питтсбург Пингвинз» приобрёл вратаря Стюарта Скиннера, защитника Бретта Кулака и выбор во втором раунде драфта НХЛ 2029 года у «Эдмонтон Ойлерз» в обмен на вратаря Тристана Джерри и нападающего Сэма Пулена. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов».

Контракт Скиннера рассчитан до конца сезона-2025/2026, а кэпхит составит $ 2,6 млн. Соглашение Кулака также рассчитано до конца текущего сезона, а средняя годовая зарплата — $ 2,75 млн.

27-летний Скиннер провёл в этом сезоне 23 игры за «Эдмонтон», в которых одержал 11 побед при надёжности 2,83 и 90,4% отражённых бросков. 31-летний Кулак сыграл 611 матчей в НХЛ за «Ойлерз», «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз». В нынешнем сезоне он отметился двумя передачами в 31 игре.

Джерри 30 лет. Всю свою профессиональную карьеру он провёл в «Питтсбурге», записав в свой актив 315 матчей и 163 победы. В этом сезоне на его счету 14 игр, девять из которых завершились победой. Пулену 24 года. За последние пять сезонов в составе фарм-клуба «Питтсбурга» в АХЛ забил 64 гола и отдал 71 результативную передачу в 207 матчах. Также провёл 15 игр за «Пингвинз», включая две игры в ноябре.

