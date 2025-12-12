Илья Воробьёв: для меня игра Спронга была бы нормальной, для Никитина, возможно, нет

Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв высказался о ситуации вокруг нападающего ЦСКА Даниэля Спронга. Форвард не играет с 27 ноября.

«Для меня игра Спронга была бы нормальной, для Игоря Никитина, возможно, нет. Спронг играет на себя, но таких игроков много, много кто хочет набирать очки, играть на чистых шайбах. Может быть, Игорь уже всё попробовал, но Спронг не переучивается и не меняется», – приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне 28-летний Спронг принял участие в 29 играх, где набрал 31 (12+19) очко, он является лучшим бомбардиром ЦСКА.