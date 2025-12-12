Скидки
«Здравый смысл восторжествовал». Буцаев — о снятии ограничений МОК для юниоров из России

Российский тренер Вячеслав Буцаев высказался относительно решения Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

«Это очень хороший сигнал. Здравый смысл всё-таки восторжествовал. Чиновники МОК вспомнили Олимпийскую хартию и заветы Пьера де Кубертена. Подобными рекомендациями МОК пытается мягко исправить ошибки, которые они допустили. Это очень позитивный знак. Тем более в других видах спорта нашим спортсменам уже разрешают участвовать в соревнованиях. Мы являемся одними из сильнейших во многих дисциплинах. Не замечать нас в мире спорта нельзя», – приводит слова Буцаева «Советский спорт».

