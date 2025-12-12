«Авангард» и «Напитки Вместе» стали партнёрами

Соглашение хоккейного клуба и пивоваренной компании заключено сроком на два года.

В рамках сотрудничества «Напитки Вместе» получает статус партнёра клуба, эксклюзивные права в пивной категории на территории «G-Drive Арены», а также широкие маркетинговые возможности. Церемония подписания соглашения состоялась 7 декабря на домашней арене «Авангарда».

«Партнёрство с «Авангардом» знаменует расширение нашего присутствия в российском профессиональном спорте и открывает для нас выход на ледовую арену. Инвестируя в развитие спортивной инфраструктуры, мы усиливаем свой вклад в развитие регионов, создавая условия для комфортного досуга тысячам россиян. Мы обеспечим болельщикам доступ к нашей качественной продукции, повышая уровень сервиса, впечатлений и развиваем культуру спортивного боления», — заявил исполнительный директор филиала «Напитки Вместе» в Омске Роман Перцев.

Ключевым брендом в рамках партнерства станет безалкогольный лагер Red Finch 0.0, брендинг которого будет интегрирован на территории «G-Drive Арены» и представлен на рекламных носителях во время матчей. Во всех точках питания на стадионе болельщикам будет доступен ассортимент безалкогольной продукции «Напитки Вместе».

«Авангард» и всё, что с ним связано, — это про качество и доступность. Очень рады, что такая крупная и мощная компания, как «Напитки Вместе», стала нашим партнёром. Учитывая опыт коллег в работе с футбольными клубами и лигами, уверены, сотрудничество «Авангарда» и «Напитки Вместе» будет успешным и продуктивным. Приятно, что компания делает акцент на поддержке нашего клуба, хоккея и спорта в целом», – отметил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

В 2025 году компания «Напитки Вместе» также стала партнёром ФНЛ, футбольных ЦСКА и «Локомотива».