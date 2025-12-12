Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», форварду предоставили выходной

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку, так как ему предоставили выходной. Об этом сообщила журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х. Предстоящий матч регулярного чемпионата «столичные» проведут на выезде с «Виннипег Джетс» в ночь на 14 декабря.

В текущем сезоне 40-летний Овечкин провёл 31 игру, в которой отметился 14 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами. В прошлом сезоне Александр стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки, сейчас на счету российского форварда 911 голов.

На данный момент «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками после 31 матча.