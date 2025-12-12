Скидки
Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», форварду предоставили выходной

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», форварду предоставили выходной
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку, так как ему предоставили выходной. Об этом сообщила журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х. Предстоящий матч регулярного чемпионата «столичные» проведут на выезде с «Виннипег Джетс» в ночь на 14 декабря.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне 40-летний Овечкин провёл 31 игру, в которой отметился 14 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами. В прошлом сезоне Александр стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки, сейчас на счету российского форварда 911 голов.

На данный момент «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками после 31 матча.

