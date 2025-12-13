Скидки
Полтапов — о приветствии Романа Ротенберга: питерские ребята, друг друга поддерживаем

Комментарии

Нападающий сборной «Россия 25» Прохор Полтапов рассказал о приветствии главного тренера команды Романа Ротенберга.

– Вчера, когда команда приехала на арену, Роман Ротенберг всем отбивал кулачки, приветствуя, а вас ещё слегка подтолкнул плечом. Что это было?
– Питерские ребята, друг друга поддерживаем, — сказал Полтапов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. В турнире принимают участие сборные «Россия 25», Казахстана и Беларуси.

Полную версию эксклюзивного интервью с Прохором Полтаповым читайте на «Чемпионате»:
«Спасибо Ротенбергу за поддержку и ту акцию после моей травмы». Интервью с Полтаповым
Эксклюзив
