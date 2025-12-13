Полтапов — о приветствии Романа Ротенберга: питерские ребята, друг друга поддерживаем

Нападающий сборной «Россия 25» Прохор Полтапов рассказал о приветствии главного тренера команды Романа Ротенберга.

– Вчера, когда команда приехала на арену, Роман Ротенберг всем отбивал кулачки, приветствуя, а вас ещё слегка подтолкнул плечом. Что это было?

– Питерские ребята, друг друга поддерживаем, — сказал Полтапов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. В турнире принимают участие сборные «Россия 25», Казахстана и Беларуси.