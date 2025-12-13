«Очень приятно». Полтапов — о поддержке Ротенберга после травмы

Нападающий сборной «Россия 25» Прохор Полтапов выразил благодарность главному тренеру команды Роману Ротенбергу за поддержку после травмы.

– Последний матч, когда вы играли за сборную, у вас не получился – была обидная травма. Не нахлынули воспоминания, когда вновь приехали в расположение команды?

– Да, получил травму тогда, но спасибо за поддержку Роману Борисовичу, всем парням. Он даже в моей майке был, приятно стало. Смотрел, как они играют, молодчики, победили.

– Какие эмоции были, когда увидели ту акцию в Минске, когда на стекло повесили вашу майку в поддержку?

– Было очень приятно. От Романа Борисовича в первую очередь, — сказал Полтапов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.