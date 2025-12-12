Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата» Ян: не считаю, что мы сильно ослабли по сравнению с прошлым годом

Форвард «Салавата» Ян: не считаю, что мы сильно ослабли по сравнению с прошлым годом
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян высказался о выступлении команды в сезоне-2025/2026 и выразил мнение, что у уфимского клуба хорошие шансы попасть в плей-офф в нынешнем сезоне.

– Нет даже мысли расслабиться из-за того, что сейчас мы в зоне плей-офф, всё очень плотно, готовимся от матча к матчу.

– Эта команда слабее предыдущей?
– Команда обновилась, добавились хорошие игроки, у нас есть хорошие шансы попасть в плей-офф. Не считаю, что мы сильно ослабли по сравнению с прошлым годом, — приводит слова Яна Legalbet.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 31 очком после 34 матчей.

Материалы по теме
Не верьте глазам своим. «Салават» — больше не аутсайдер, уфимцы — в лидерах Востока
Не верьте глазам своим. «Салават» — больше не аутсайдер, уфимцы — в лидерах Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android