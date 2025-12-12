Форвард «Салавата» Ян: не считаю, что мы сильно ослабли по сравнению с прошлым годом

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян высказался о выступлении команды в сезоне-2025/2026 и выразил мнение, что у уфимского клуба хорошие шансы попасть в плей-офф в нынешнем сезоне.

– Нет даже мысли расслабиться из-за того, что сейчас мы в зоне плей-офф, всё очень плотно, готовимся от матча к матчу.

– Эта команда слабее предыдущей?

– Команда обновилась, добавились хорошие игроки, у нас есть хорошие шансы попасть в плей-офф. Не считаю, что мы сильно ослабли по сравнению с прошлым годом, — приводит слова Яна Legalbet.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 31 очком после 34 матчей.