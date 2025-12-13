Скидки
«Пока рано говорить». Полтапов — о выходе ЦСКА из кризиса

«Пока рано говорить». Полтапов — о выходе ЦСКА из кризиса
Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов высказался о текущей ситуации в армейском клубе. На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 37 очками в 35 матчах.

– Как оцените текущую ситуацию ЦСКА?
– Работаем, так могу сказать.

– Последние победы – признак выздоровления?
– Пока рано говорить, выздоровление это или нет. Начинаем работать в полную друг за друга, — сказал Полтапов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В следующем матче ЦСКА сыграет с тольяттинской «Ладой» на выезде 16 декабря.

На счету Полтапова 35 игр в текущем сезоне, в которых он забросил семь шайб и сделал 10 результативных передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Прохором Полтаповым читайте на «Чемпионате»:
«Спасибо Ротенбергу за поддержку и ту акцию после моей травмы». Интервью с Полтаповым
«Спасибо Ротенбергу за поддержку и ту акцию после моей травмы». Интервью с Полтаповым
