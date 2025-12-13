«Пока рано говорить». Полтапов — о выходе ЦСКА из кризиса

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов высказался о текущей ситуации в армейском клубе. На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 37 очками в 35 матчах.

– Как оцените текущую ситуацию ЦСКА?

– Работаем, так могу сказать.

– Последние победы – признак выздоровления?

– Пока рано говорить, выздоровление это или нет. Начинаем работать в полную друг за друга, — сказал Полтапов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В следующем матче ЦСКА сыграет с тольяттинской «Ладой» на выезде 16 декабря.

На счету Полтапова 35 игр в текущем сезоне, в которых он забросил семь шайб и сделал 10 результативных передач.