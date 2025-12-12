Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин: если лидеры не играют, ждать, что другие сделают погоду в «Рейнджерс» не стоит

Рыбин: если лидеры не играют, ждать, что другие сделают погоду в «Рейнджерс» не стоит
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

«Наверное, так случается, так бывает. Если вы помните, похожая ситуация была у Бобровского, когда он подписал контракт с «Коламбусом», его в конце концов обменяли. Что касается в общем «Рейнджерс», если лидеры, в том числе и Панарин, Зибанеджад не играют, ждать, что другие сделают погоду, пока не стоит», — приводит слова Рыбина Vprognoze.ru.

На данный момент «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 32 матчах.

Материалы по теме
«Рейнджерс» продолжают худший домашний старт за 60 лет! И жалуются на судейство
«Рейнджерс» продолжают худший домашний старт за 60 лет! И жалуются на судейство
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android