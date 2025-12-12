Рыбин: если лидеры не играют, ждать, что другие сделают погоду в «Рейнджерс» не стоит

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

«Наверное, так случается, так бывает. Если вы помните, похожая ситуация была у Бобровского, когда он подписал контракт с «Коламбусом», его в конце концов обменяли. Что касается в общем «Рейнджерс», если лидеры, в том числе и Панарин, Зибанеджад не играют, ждать, что другие сделают погоду, пока не стоит», — приводит слова Рыбина Vprognoze.ru.

На данный момент «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 32 матчах.