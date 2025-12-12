Скидки
Главная Хоккей Новости

Видео: состояние ледовой арены в Милане за два месяца до Олимпиады-2026

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер показал состояние хоккейной арены в Милане за два месяца до начала Олимпийских игр 2026 года. Ранее в СМИ сообщалось, что строительство новой миланской арены «Санта-Джулия» на 16 тыс. мест отстаёт от плана. Из‑за этого отменили запланированные тестовые мероприятия.

Также заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ранее заявил, что строительство ледовой арены для матчей Олимпиады-2026 планируется завершить ко 2 февраля, за три дня до начала женского олимпийского турнира. Программа мужского турнира стартует 11 февраля.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.

