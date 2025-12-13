Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Полтапов — о проблемах ЦСКА: хорошо сыграли на предсезонке и расслабили булки

Полтапов — о проблемах ЦСКА: хорошо сыграли на предсезонке и расслабили булки
Комментарии

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов заявил, что команда немного расслабилась после удачно проведённой предсезонки.

– Казалось бы, ЦСКА пополнился чемпионским тренерским составом, прилично усилился, здорово провёл предсезонку, хорошо начал сезон. В какой момент пошло всё не так?
– Мне кажется, с самого начала такое было. Мы сами себе что-то напридумывали, что у нас, как вы сказали, такой тренерский состав пришёл. Сами хорошо сыграли на предсезонке и расслабили булки, — сказал Полтапов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 37 очками после 35 матчей.

Полную версию эксклюзивного интервью с Прохором Полтаповым читайте на «Чемпионате»:
«Спасибо Ротенбергу за поддержку и ту акцию после моей травмы». Интервью с Полтаповым
Эксклюзив
«Спасибо Ротенбергу за поддержку и ту акцию после моей травмы». Интервью с Полтаповым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android