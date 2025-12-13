Полтапов — о проблемах ЦСКА: хорошо сыграли на предсезонке и расслабили булки

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов заявил, что команда немного расслабилась после удачно проведённой предсезонки.

– Казалось бы, ЦСКА пополнился чемпионским тренерским составом, прилично усилился, здорово провёл предсезонку, хорошо начал сезон. В какой момент пошло всё не так?

– Мне кажется, с самого начала такое было. Мы сами себе что-то напридумывали, что у нас, как вы сказали, такой тренерский состав пришёл. Сами хорошо сыграли на предсезонке и расслабили булки, — сказал Полтапов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 37 очками после 35 матчей.