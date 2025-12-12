Председатель ФХБ отреагировал на решение МОК по юниорам из Беларуси и России

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

«Думаю, пока рано говорить о проведении турниров, ведь прежде ИИХФ должна официально восстановить наши сборные в качестве участников чемпионатов мира. По нашей информации, такое решение может быть принято в январе. Вместе с тем и ИИХФ, и международное хоккейное сообщество прекрасно знают высокий уровень организации, который наша страна неоднократно показывала при проведении европейских и мировых форумов по различным видам спорта. Чемпионат мира по хоккею 2014 года до сих пор считается одним из самых успешных в истории проведения соревнований.

Мы видим определённые подвижки в сторону снятия ограничений со стороны других европейских и международных федераций, поэтому с оптимизмом смотрим на будущее наших молодёжных команд и верим в то, что здравый смысл, наконец, возобладает над политическими амбициями людей, принимающих решения, от которых напрямую зависят судьбы юных хоккеистов.

Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Федерации хоккея России и, безусловно, будем использовать все законные методы, чтобы ускорить возвращение наших сборных на международную арену», — приводит слова Богдановича ТАСС.