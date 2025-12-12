Форвард «Нью-Джерси» Грицюк пропустит два матча из-за травмы
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк пропустит две предстоящие игры с «Анахайм Дакс» и «Ванкувер Кэнакс» из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Встречи состоятся 13 и 14 декабря.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 31 матче, отметился семью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в 2019 году в пятом раунде под общим 129-м номером. В КХЛ Арсений выступал за омский «Авангард» и петербургский СКА.
На данный момент «Дэвилз» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 35 очков после 31 игры.
