Форвард «Нью-Джерси» Грицюк пропустит два матча из-за травмы

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк пропустит две предстоящие игры с «Анахайм Дакс» и «Ванкувер Кэнакс» из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Встречи состоятся 13 и 14 декабря.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 31 матче, отметился семью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в 2019 году в пятом раунде под общим 129-м номером. В КХЛ Арсений выступал за омский «Авангард» и петербургский СКА.

На данный момент «Дэвилз» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 35 очков после 31 игры.