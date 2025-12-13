Полтапов — о Никитине: первый раз работаю с таким требовательным тренером

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов высказался о работе с главным тренером команды Игорем Никитиным и отметил, что впервые работает с таким требовательным специалистом.

– Есть такое, что недопонимаете пока систему Никитина?

– Конечно, мне тяжело. Я первый раз работаю с таким требовательным тренером. Мы с ним очень много разговариваем, пытаюсь прислушаться. Не всегда получается, но стараюсь, — сказал Полтапов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Никитин возглавил ЦСКА в минувшее межсезонье, подписав контракт до 2030 года. В прошедшем сезоне специалист стал обладателем Кубка Гагарина вместе с ярославским «Локомотивом».