Главная Хоккей Новости

Нападающий сборной Беларуси Дроздов: мы на многое способны на международной арене

Нападающий сборной Беларуси Иван Дроздов высказался о предстоящей игре с командой «Россия 25» на Кубке Первого канала и о решении Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

– Завтра будет самый важный матч турнира. Нам нужна победа. Мотивация в любом случае есть. Предвкушаю хорошую, интересную, классную игру.

– Что думаешь о новостях про возможный допуск на международную арену, которые пришли вчера?
– Думаю, все уже заждались. Ну, конечно, супер, что ещё сказать. Будем ждать, когда сможем поехать на чемпионат мира.

– На что способна сборная Беларуси на международных турнирах?
– Думаю, на многое способны. Легко бы точно никому не было с нами играть, — приводит слова Дроздова Sport5.by.

