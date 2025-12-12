Пресс-служба «Шанхайских Драконов» опубликовала видео в ответ на промо-ролики СКА

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» в телеграм-канале опубликовала видео в ответ на промо-ролики СКА о невских богатырях. Видео приурочены к матчу между командами, который состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нас многие просят отреагировать на промо-ролики одного из клубов КХЛ. Изучили уже две серии ненаучной фантастики о невских богатырях. Что тут скажешь… Ответ на видео», — говорится в сообщении китайского клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне выступают в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

На данный момент китайский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками в 33 матчах. СКА располагается на седьмой строчке Запада с 39 очками после 33 игр.