«Будет интересный хоккей». Форвард сборной Беларуси Мороз — о матче с Россией на КПК

Нападающий сборной Беларуси Вадим Мороз прокомментировал победу над командой Казахстана (4:1) на Кубке Первого канала и высказался о предстоящей игре со сборной «Россия 25».
– Хорошая игра, хотя довольно ранняя. Может, сначала чуть-чуть не проснулись, но ко второму периоду раскочегарились, и игра уже нормально пошла. Провели много времени в атаке, хорошо менялись, держали шайбу. Создавали много моментов, из-за этого и получилось забить.
Мой гол? Ваня Дроздов хотел ворота сломать броском, но отскочил. У меня получилось из-под защитника бросить, в итоге попал – и гол.
– Завтра состоится матч с россиянами. Он будет непростым?
– 100%. Каждый матч со сборной России будет всегда напряжённым, тяжёлым. Будет интересный хоккей, — приводит слова Мороза пресс-служба Федерации хоккея Беларуси в телеграм-канале.
