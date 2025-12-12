Скидки
Хоккей

«Будет интересный хоккей». Форвард сборной Беларуси Мороз — о матче с Россией на КПК

Нападающий сборной Беларуси Вадим Мороз прокомментировал победу над командой Казахстана (4:1) на Кубке Первого канала и высказался о предстоящей игре со сборной «Россия 25».

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2025, пятница. 12:00 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 1
Казахстан
1:0 Горбунов (Пинчук, Алистров) – 11:43 (5x5)     2:0 Мороз (Дроздов, Белевич) – 25:42 (5x4)     3:0 Дроздов (Ерёменко, Кульбаков) – 27:54 (5x5)     4:0 Скоренов (Парфенюк, Дроздов) – 30:15 (5x5)     4:1 Оспанов – 41:20 (4x5)    

– Хорошая игра, хотя довольно ранняя. Может, сначала чуть-чуть не проснулись, но ко второму периоду раскочегарились, и игра уже нормально пошла. Провели много времени в атаке, хорошо менялись, держали шайбу. Создавали много моментов, из-за этого и получилось забить.

Мой гол? Ваня Дроздов хотел ворота сломать броском, но отскочил. У меня получилось из-под защитника бросить, в итоге попал – и гол.

– Завтра состоится матч с россиянами. Он будет непростым?
– 100%. Каждый матч со сборной России будет всегда напряжённым, тяжёлым. Будет интересный хоккей, — приводит слова Мороза пресс-служба Федерации хоккея Беларуси в телеграм-канале.

Новости. Хоккей
