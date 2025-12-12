Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Как говорится, вернёмся сильнее». Грицюк — о пропуске двух домашних игр из-за травмы

«Как говорится, вернёмся сильнее». Грицюк — о пропуске двух домашних игр из-за травмы
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк прокомментировал своё состояние здоровья. Ранее стало известно, что форвард пропустит две предстоящие игры с «Анахайм Дакс» и «Ванкувер Кэнакс» из-за травмы верхней части тела. Встречи состоятся 13 и 14 декабря.

«Привет всем, уже источники начали давать свои инсайды, хотя я ещё не до конца обследовался, но уже точно пропущу ближайшие два домашних матча. Надеюсь, всё будет хорошо и с моим здоровьем, и с нашими результатами. Как говорится, вернёмся сильнее, всем большое спасибо за поддержку и переживания», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 31 матче, отметился семью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Материалы по теме
Форвард «Нью-Джерси» Грицюк пропустит два матча из-за травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android