Защитник «Тампы» Хедман перенесёт операцию. Хоккеист вернётся в строй к Олимпиаде

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман перенесёт операцию на локте, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Ожидается, что хоккеист вернётся в строй в начале февраля и сыграет за сборную Швеции на Олимпийских играх 2026 года. Для 34-летнего шведа это будет первая Олимпиада в карьере.

В нынешнем сезоне Хедман записал на свой счёт 18 матчей, в которых отметился 12 результативными передачами. Всего защитник провёл 1319 игр в НХЛ, все — за «Тампу» и набрал 926 (194+732) очков. Виктор был выбран «Лайтнинг» в первом раунде на драфте НХЛ 2009 года под общим вторым номером.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Мужской олимпийский турнир стартует 11 февраля.