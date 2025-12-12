Кубок Первого канала по хоккею — 2025: результаты на 12 декабря, календарь, таблица

В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Сегодня, 12 декабря, состоялся один матч между сборными Беларуси и Казахстана. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча Кубка Первого канала по хоккею на 12 декабря:

Беларусь — Казахстан — 4:1.

Напомним, в субботу, 13 декабря, в 14:00 мск встретятся сборные «Россия 25» и Беларуси. 14 декабря турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира.

Отметим, Кубок Первого канала впервые проводится в Новосибирске.