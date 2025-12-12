Скидки
Кубок Первого канала по хоккею 2025 — результаты, календарь, таблица, 12 декабря 2025

Кубок Первого канала по хоккею — 2025: результаты на 12 декабря, календарь, таблица
Комментарии

В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Сегодня, 12 декабря, состоялся один матч между сборными Беларуси и Казахстана. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча Кубка Первого канала по хоккею на 12 декабря:

Беларусь — Казахстан — 4:1.

Напомним, в субботу, 13 декабря, в 14:00 мск встретятся сборные «Россия 25» и Беларуси. 14 декабря турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого состоится церемония закрытия турнира.

Отметим, Кубок Первого канала впервые проводится в Новосибирске.

Календарь Кубка Первого канала - 2025
Таблица Кубка Первого канала - 2025
Сборная Беларуси одержала уверенную победу над командой Казахстана на Кубке Первого канала
