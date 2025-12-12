Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провёл тренировку на льду после травмы

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский тренировался на льду перед предстоящим матчем с «Нью-Йорк Айлендерс», голкипер не играл со 2 декабря. Об этом сообщает журналист Дэйв Рэндорф в социальной сети Х. Встреча между командами состоится 13 декабря.

31-летний голкипер был выбран «Тампой» под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой голкипер дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), по разу стал обладателем наград «Везина Трофи» (2019) и «Конн Смайт Трофи» (2021).

В текущем сезоне на счету Василевского 19 игр, 11 из которых завершились победой при 91,7% отражённых бросков.