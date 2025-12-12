Результаты матчей ВХЛ на 12 декабря 2025 года

Сегодня, 12 декабря, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 12 декабря 2025 года:

«Магнитка» – «Горняк-УГМК» — 7:3;

ХК «Тамбов» – ЦСК ВВС — 0:1;

«Ростов» – «Челны» — 3:0;

«Буран» – «Нефтяник» — 2:3 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 52 очками после 33 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (49 очков в 34 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.