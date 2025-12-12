Результаты матчей МХЛ на 12 декабря 2025 года

Сегодня, 12 декабря, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 12 декабря 2025 года:

«Красноярские Рыси» – «Тюменский Легион» — 5:3;

«Авто» – «Толпар» — 3:1;

«Алмаз» – МХК «Динамо» СПб — 2:5;

«Локо» – «СКА-1946» — 4:1;

МХК «Атлант» – «Ладья» — 2:4;

«Ирбис» – «Мамонты Югры» — 3:0.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 50 очками после 28 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 47 очков после 31 матча.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.