Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» в результате крупной сделки обменял капитана Куинна Хьюза в «Миннесоту»

Комментарии

Национальная хоккейная лига официально объявила о крупном обмене между «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесотой Уайлд».

В результате сделки защитник и капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз продолжит карьеру в составе «Уайлд». «Кэнакс» взамен получили сразу несколько активов: защитника Зива Буйума, нападающего Марко Росси, Лиама Эгрена, а также выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 года.

За карьеру в НХЛ Хьюз набрал 432 (61 шайба и 371 результативная передача) очка в 459 матчах. В текущем регулярном чемпионате 26-летний защитник записал на свой счёт 23 (2+21) очка в 26 встречах.

