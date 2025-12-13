Скидки
В «Ванкувере» прокомментировали крупный обмен с участием Куинна Хьюза

Президент «Ванкувер Кэнакс» по хоккейным операциям Джим Разерфорд поблагодарил Хьюза за годы, проведённые в клубе и прокомментировал его обмен в «Миннесоту Уайлд».

«Мы искренне признательны Куинну за всё, что он сделал для организации. Это выдающийся человек, элитный хоккеист и один из лучших игроков в истории “Кэнакс”. В то же время нам удалось заполучить очень перспективных молодых исполнителей из «Миннесоты». Они станут важной частью текущей перестройки и помогут заложить фундамент для светлого будущего. Мы продолжаем формировать команду, делая ставку на талантливую молодёжь, чтобы как можно скорее вернуться в число претендентов на Кубок Стэнли», — отметил Разерфорд в интервью, опубликованном на сайте клуба.

Напомним, в результате сделки «Кэнакс» взамен получили сразу несколько активов: защитника Зив Буйума, нападающего Марко Росси, Лиама Эгрена, а также выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 года.

Овечкину подарили уникальный телефон в честь рекорда в НХЛ

Комментарии
