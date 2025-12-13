«Сент-Луис» дома обыграл «Чикаго» в НХЛ, Бедард набрал два очка и получил травму

В ночь с 12 на 13 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

У победителей заброшенными шайбами отметились Логан Майлу, Мэтт Лафф и Джастин Фолк.

В составе гостей голы на счету Уайатта Кайзера и Андре Бураковски. Канадский нападающий Коннор Бедард оформил два ассиста и получил травму на последней секунде матча, он покинул площадку, держась за правое плечо.

Российские хоккеисты Павел Бучневич («Блюз») и Илья Михеев («Блэкхоукс») результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Сент-Луис Блюз» встретится дома с «Нэшвилл Предаторз» 16 декабря. «Чикаго Блэкхоукс» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз» 14 декабря.