Сент-Луис Блюз – Чикаго Блэкхоукс, результат матча 13 декабря 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Сент-Луис» дома обыграл «Чикаго» в НХЛ, Бедард набрал два очка и получил травму
Комментарии

В ночь с 12 на 13 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Майлу (Томас, Нейборс) – 03:41     2:0 Лафф (Фаббри, Парэйко) – 11:48     2:1 Кайзер (Бураковски, Бедард) – 15:50     3:1 Фолк (Такер, Томас) – 28:57     3:2 Бураковски (Бедард) – 54:08    

У победителей заброшенными шайбами отметились Логан Майлу, Мэтт Лафф и Джастин Фолк.

В составе гостей голы на счету Уайатта Кайзера и Андре Бураковски. Канадский нападающий Коннор Бедард оформил два ассиста и получил травму на последней секунде матча, он покинул площадку, держась за правое плечо.

Российские хоккеисты Павел Бучневич («Блюз») и Илья Михеев («Блэкхоукс») результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Сент-Луис Блюз» встретится дома с «Нэшвилл Предаторз» 16 декабря. «Чикаго Блэкхоукс» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз» 14 декабря.

Новости. Хоккей
