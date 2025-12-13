Генменеджер «Ванкувера» раскрыл подробности громкого обмена Куинна Хьюза в «Миннесоту»

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Эллвин рассказал подробности громкого обмена с участием Куинна Хьюза в «Миннесоту Уайлд».

«Это, безусловно, непростой день для клуба. Куинн Хьюз был значимой частью организации, отличным человеком и великолепным хоккеистом, установившим множество рекордов. Это тяжёлый день, но мы также рады за тех игроков, которых получили взамен, за молодых игроков, с которыми будем продолжать строить команду после обмена с «Миннесотой».

Я думаю, это вопрос, который, вероятно, восходил ещё год назад, когда мы впервые обратили внимание на то, что Куинн может уйти. Мы надеялись, руководство пыталось сделать всё, и мы тоже старались убедить его остаться и пройти через этот процесс. Но когда мы поняли, что не сможем этого сделать, мы начали рассматривать возможные варианты, изучать, какие команды могли бы предложить наилучший обмен для «Ванкувер Кэнакс» в будущем», — приводит слова Эллвина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в результате сделки «Кэнакс» взамен получили сразу несколько активов: защитника Зива Буйума, нападающего Марко Росси, Лиама Эгрена, а также выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 года.

