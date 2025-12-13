Скидки
Главная Хоккей Новости

Юта Мамонт – Сиэтл Кракен, результат матча 13 декабря 2025, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Юта» обыграла дома «Сиэтл» в НХЛ, у Сергачёва результативная передача
Комментарии

В ночь с 12 на 13 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Марчмент (Годро, Стивенсон) – 23:35     1:1 Шмальц – 28:09     2:1 Ямамото (О'Брайен, Стенлунд) – 33:24     2:2 Марчмент (Линдгрен, Монтур) – 47:50     3:2 Гюнтер (Шмальц, Сергачёв) – 52:55 (pp)     4:2 Петерка (Стенлунд) – 57:49     5:2 Круз (Шмальц, Стенлунд) – 58:58     5:3 Майерс (Картье, Уинтертон) – 59:17    

У победителей заброшенными шайбами отметились Ник Шмальц, Кайлер Ямамото, Дилан Гюнтер, Джон-Джейсон Петерка и Лоусон Круз. Российский защитник Михаил Сергачёв оформил ассист.

В составе гостей голы на счету Мэйсона Марчмента (2) и Бена Майерса.

Хоккеист из России Даниил Бут («Юта») результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Юта Мамонт» встретится в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 14 декабря. «Сиэтл Кракен» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз» 15 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
