«Юта» обыграла дома «Сиэтл» в НХЛ, у Сергачёва результативная передача

В ночь с 12 на 13 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

У победителей заброшенными шайбами отметились Ник Шмальц, Кайлер Ямамото, Дилан Гюнтер, Джон-Джейсон Петерка и Лоусон Круз. Российский защитник Михаил Сергачёв оформил ассист.

В составе гостей голы на счету Мэйсона Марчмента (2) и Бена Майерса.

Хоккеист из России Даниил Бут («Юта») результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Юта Мамонт» встретится в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 14 декабря. «Сиэтл Кракен» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз» 15 декабря.