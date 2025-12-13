«Безумный инцидент». Главный тренер «Чикаго» намекнул на тяжёлую травму Коннора Бедарда

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джефф Блэшилл прокомментировал эпизод с получением травмы главной звездой команды Коннором Бедардом в игре с «Сент-Луис Блюз» (2:3), которая недавно закончилась.
«Безумный инцидент. Завтра он с «Детройтом» не сыграет», — сказал Блэшилл в интервью после окончания матча.
Напомним, неприятный эпизод, в котором Бедард получил травму, случился на самой последней секунде матча. Канадский форвард хозяев Брэйден Шенн слишком активно действовал на вбрасывании, завалив Бедарда на лёд. Коннор, упав, схватился за плечо и с выражением боли на лице спешно покинул площадку.
«Чикаго» ведёт борьбу за плей-офф. Команда идёт 10-й на Западе, имея 32 очка. У идущего восьмым «Сан-Хосе» — 33 очка.
