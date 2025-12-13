Скидки
«Безумный инцидент». Главный тренер «Чикаго» намекнул на тяжёлую травму Коннора Бедарда

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джефф Блэшилл прокомментировал эпизод с получением травмы главной звездой команды Коннором Бедардом в игре с «Сент-Луис Блюз» (2:3), которая недавно закончилась.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Майлу (Томас, Нейборс) – 03:41     2:0 Лафф (Фаббри, Парэйко) – 11:48     2:1 Кайзер (Бураковски, Бедард) – 15:50     3:1 Фолк (Такер, Томас) – 28:57     3:2 Бураковски (Бедард) – 54:08    

«Безумный инцидент. Завтра он с «Детройтом» не сыграет», — сказал Блэшилл в интервью после окончания матча.

Напомним, неприятный эпизод, в котором Бедард получил травму, случился на самой последней секунде матча. Канадский форвард хозяев Брэйден Шенн слишком активно действовал на вбрасывании, завалив Бедарда на лёд. Коннор, упав, схватился за плечо и с выражением боли на лице спешно покинул площадку.

«Чикаго» ведёт борьбу за плей-офф. Команда идёт 10-й на Западе, имея 32 очка. У идущего восьмым «Сан-Хосе» — 33 очка.

Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2024/2025

«Сент-Луис» дома обыграл «Чикаго» в НХЛ, Бедард набрал два очка и получил травму
Новости. Хоккей
