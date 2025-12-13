Скидки
Результаты матчей НХЛ на 13 декабря 2025 года

В ночь на 13 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 13 декабря 2025 года:

«Сент-Луис Блюз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2;
«Юта Мамонт» – «Сиэтл Кракен» — 5:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 51 очком после 31 матча возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 40 очков после 30 встреч. Напомним, регулярка НХЛ завершится 17 апреля 2026 года.

