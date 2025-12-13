Скидки
13 декабря главные новости спорта, футбол, хоккей, бокс, баскетбол, НХЛ, НБА

Громкий обмен Куинна Хьюза в «Миннесоту», Шевалье оправился от травмы. Главное к утру
Комментарии

Один из лучших защитников НХЛ Куинн Хьюз в результате масштабной сделки обменян из «Ванкувер Кэнакс» в «Миннесоту Уайлд», главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сообщил о возвращении голкипера Люка Шевалье после травмы, боксёр Мурат Гассиев нокаутировал Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA Regular. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Ванкувер» в результате крупной сделки обменял капитана Куинна Хьюза в «Миннесоту».
  2. Тренер «ПСЖ» сообщил о возвращении голкипера Шевалье, которого подменял Матвей Сафонов.
  3. Мурат Гассиев нокаутировал Кубрата Пулева в шестом раунде и завоевал пояс WBA Regular.
  4. «Бруклин» проиграл «Далласу» в НБА. У Егора Дёмина — три очка, у Дэвиса — дабл-дабл.
  5. Появилась информация о состоянии здоровья Мбаппе и других травмированных игроков «Реала».
  6. Мауро Икарди может перейти в «Милан» — источник.
  7. Конфликт Салаха и Слота не был исчерпан, несмотря на возвращение игрока в состав — DM.
  8. Генменеджер «Ванкувера» раскрыл подробности громкого обмена Куинна Хьюза в «Миннесоту».
  9. «Безумный инцидент». Главный тренер «Чикаго» намекнул на тяжёлую травму Коннора Бедарда.
  10. 39 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту» в НБА, у Гобера дабл-дабл.

Главные новости дня

Новости. Хоккей
