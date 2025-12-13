Громкий обмен Куинна Хьюза в «Миннесоту», Шевалье оправился от травмы. Главное к утру

Один из лучших защитников НХЛ Куинн Хьюз в результате масштабной сделки обменян из «Ванкувер Кэнакс» в «Миннесоту Уайлд», главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сообщил о возвращении голкипера Люка Шевалье после травмы, боксёр Мурат Гассиев нокаутировал Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA Regular. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня