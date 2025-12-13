Громкий обмен Куинна Хьюза в «Миннесоту», Шевалье оправился от травмы. Главное к утру
Один из лучших защитников НХЛ Куинн Хьюз в результате масштабной сделки обменян из «Ванкувер Кэнакс» в «Миннесоту Уайлд», главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сообщил о возвращении голкипера Люка Шевалье после травмы, боксёр Мурат Гассиев нокаутировал Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA Regular. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Ванкувер» в результате крупной сделки обменял капитана Куинна Хьюза в «Миннесоту».
- Тренер «ПСЖ» сообщил о возвращении голкипера Шевалье, которого подменял Матвей Сафонов.
- Мурат Гассиев нокаутировал Кубрата Пулева в шестом раунде и завоевал пояс WBA Regular.
- «Бруклин» проиграл «Далласу» в НБА. У Егора Дёмина — три очка, у Дэвиса — дабл-дабл.
- Появилась информация о состоянии здоровья Мбаппе и других травмированных игроков «Реала».
- Мауро Икарди может перейти в «Милан» — источник.
- Конфликт Салаха и Слота не был исчерпан, несмотря на возвращение игрока в состав — DM.
- Генменеджер «Ванкувера» раскрыл подробности громкого обмена Куинна Хьюза в «Миннесоту».
- «Безумный инцидент». Главный тренер «Чикаго» намекнул на тяжёлую травму Коннора Бедарда.
- 39 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту» в НБА, у Гобера дабл-дабл.
