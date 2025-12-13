В «Металлурге» ответили на вопрос, может ли голкипер Илья Самсонов вернуться в клуб

Спортивный директор «Металлурга», чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Бирюков ответил на вопрос, может ли голкипер Илья Самсонов вернуться в клуб. В данный момент вратарь выступает за «Сочи».

— Из НХЛ осенью вернулся Илья Самсонов, права на которого принадлежали «Металлургу». Он сейчас успешно играет в «Сочи». Какова вероятность его возвращения в «Металлург» в следующем году?

— На следующий год вратарский вопрос станет для нас актуален, поскольку все знают, что Илья Набоков находится в «Металлурге» на правах аренды у «Колорадо». Посмотрим, как будет дальше. Илья Самсонов сейчас на контракте в «Сочи» до конца сезона. Если он будет нам интересен, то мы станем прорабатывать все варианты.

— Как оцените состояние нынешней вратарской бригады «Металлурга»?

— Доверяем ей. Нас всё устраивает — и уровень Набокова с Александром Смолиным. Особенно в последнее время они показывают хорошую игру. Илья вышел на свой лучший уровень, Александр тоже хорошо выступает, — цитируют Бирюкова «Известия».