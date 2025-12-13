Расписание матчей ВХЛ на 13 декабря 2025 года

Сегодня, 13 декабря, пройдут девять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 13 декабря 2025 года (время московское):

9:00. «Металлург» Нк – «Динамо» СПб;

10:00. «Омские Крылья» – «Кристалл»;

13:00. «Звезда» – «Молот»;

13:00. «Торпедо-Горький» – «Ижсталь»;

13:00. «Сокол» – СКА-ВМФ;

15:00. «Зауралье» – «Дизель»;

15:00. «Рубин» – «Рязань-ВДВ»;

15:00. «Югра» – АКМ;

17:00. «Химик» – «Олимпия».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 52 очками после 33 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (49 очков в 34 матчах).