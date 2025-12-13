Расписание матчей МХЛ на 13 декабря 2025 года

Сегодня, 13 декабря, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 13 декабря 2025 года (время московское):

13:00. «Ирбис» – «Мамонты Югры»;

13:00. «Алмаз» – МХК «Динамо» СПб;

13:00. МХК «Молот» – «Белые Медведи»;

13:00. «Реактор» – «Сибирские Снайперы»;

13:00. ХК «Капитан» – МХК «Спартак MAX»;

13:00. «Локо» – СКА-1946.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 50 очками после 28 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 47 очков после 31 матча.