Главная Хоккей Новости

Плющев: нашим юниорам будет непросто на ЧМ, многие вопросы были пущены на самотёк

Плющев: нашим юниорам будет непросто на ЧМ, многие вопросы были пущены на самотёк
Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился ожиданиями от участия юниорских сборных на международных соревнованиях после нескольких лет отстранения.

— Определять кандидатуру главного тренера юниорской сборной должен тренерский совет, который не собирался лет пять уже, наверное. Непонятно, по каким причинам, кстати. Вопросов ведь накопилось немало. Думаю, найдут достойную кандидатуру из лучших специалистов, которые работают в юниорском и молодёжном хоккее.

— Будем ли мы конкурентоспособными?
— Сложно ответить, не видя соперников. Отмечу, что мы были достаточно отвлечены от международных игр, многие вопросы были пущены на самотёк. Особенно ярких юношей мы в чемпионате не видим. Поэтому, если нас и допустят на юниорский ЧМ, нам там будет непросто, — приводит слова Плющева «Советский спорт».

