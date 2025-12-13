Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Россия 25 — Беларусь: онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала по хоккею 2025 начнется в 14:00 по МСК

«Россия 25» — Беларусь: онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала начнётся в 14:00 мск
Комментарии

В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Сегодня, 13 декабря, в 14:00 мск встретятся сборные «Россия 25» и Беларуси. Матч состоится на «Сибирь-Арене». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч «России 25» и Беларуси покажет Первый канал в прямом эфире.

До этого хозяева Кубка Первого канала — 2025 поучаствовали в турнире 3х3, где заняли первую строчку, обыграв белорусов (6:2) и соперников из Казахстана (4:1). Сборная Беларуси вчера, 12 декабря, победила национальную команду Казахстана со счётом 4:1.

14 декабря турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого — церемония закрытия турнира.

Календарь Кубка Первого канала
Таблица Кубка Первого канала
Материалы по теме
«И Джонс, и Сигал очень любят хоккей и Россию». Ротенберг – на Кубке Первого канала
«И Джонс, и Сигал очень любят хоккей и Россию». Ротенберг – на Кубке Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android