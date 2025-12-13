«Необходимо ценить то, что мы имеем». Гендиректор «Трактора» — о новой арене для клуба

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал возможность строительства новой арены для челябинского клуба.

— В начале ноября я общался с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Он заявил о наличии планов на строительство новой хоккейной арены. Есть понимание, насколько это реализуемо в ближайшие годы?

— Со слов Алексея Леонидовича, которые он говорил ранее, условием строительства новой арены, условием реального обсуждения этого вопроса была победа в Кубке Гагарина. Мы, к сожалению, в прошлом году эту задачу не выполнили, поэтому пока этот разговор не может быть нами инициирован. Все понимают, что строительство новой ледовой арены для Челябинска назрело, но всему своё время. Мы знаем, что время сейчас достаточно непростое, поэтому нам необходимо ценить то, что мы имеем. И благодаря поддержке Алексея Леонидовича мы имеем очень многое.

— Какая оптимальная вместимость арены нужна Челябинску?

— Интерес болельщиков к «Трактору» подразумевает строительство арены вместимостью минимум в 12–15 тысяч мест. Интерес к хоккею у нас большой, за что огромная благодарность нашим болельщикам. Они всегда поддерживали «Трактор» и в непростые для него времена, и в успешные. Болельщики в Челябинске особенные. И им низкий поклон за поддержку команды в любые времена, — приводят слова Савина «Известия».