Обладатель Кубка Стэнли вратарь Броссуа забросил шайбу в матче АХЛ

Канадский голкипер «Рокфорда» в системе «Чикаго Блэкхоукс» Лоран Броссуа забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Милуоки» (5:3). На 59-й минуте игры 32-летний канадец поразил пустые ворота соперника броском из-за своих ворот. Также сегодня Броссуа отразил 33 из 36 бросков и был признан первой звездой встречи.

Права на видео принадлежат Американской хоккейной лиге.

Вратарь провёл за «Рокфорд» в АХЛ три матча (2 победы, 1 поражение, 90% сейвов, коэффициент надёжности 3,39), куда был отправлен набирать форму после восстановления из-за двух операций (на мениске и бедре). Из-за них он не играл с апреля 2024 года.

Броссуа ранее выступал за клубы Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс». Вместе с «золотыми рыцарями» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.