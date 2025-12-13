Скидки
Стивен Сигал посетит матч сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала в Новосибирске

Актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Стивен Сигал вместе с продюсером и актёром Стивеном Мао посетит матч сборных «Россия 25» и Беларуси на Кубке Первого канала в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Встреча начнётся в 14:00 мск на «Сибирь-Арене».

13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
«Сегодня на «Сибирь-Арене» мы ждём почётных гостей! Легендарный актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Стивен Сигал сегодня посетит Кубок Первого канала! Вместе с ним на трибунах мы увидим ещё одну знаменитую личность. Продюсер и актёр, обладатель премии «Оскар» Стивен Мао также будет на «Сибирь-Арене» и смотреть за матчем Россия – Беларусь», — сказано в сообщении ФХР.

Роман Ротенберг сфотографировался со Стивеном Сигалом в ресторане Новосибирска
