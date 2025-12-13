Стивен Сигал посетит матч сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала в Новосибирске
Поделиться
Актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Стивен Сигал вместе с продюсером и актёром Стивеном Мао посетит матч сборных «Россия 25» и Беларуси на Кубке Первого канала в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Встреча начнётся в 14:00 мск на «Сибирь-Арене».
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сегодня на «Сибирь-Арене» мы ждём почётных гостей! Легендарный актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Стивен Сигал сегодня посетит Кубок Первого канала! Вместе с ним на трибунах мы увидим ещё одну знаменитую личность. Продюсер и актёр, обладатель премии «Оскар» Стивен Мао также будет на «Сибирь-Арене» и смотреть за матчем Россия – Беларусь», — сказано в сообщении ФХР.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 декабря 2025
-
12:33
-
12:28
-
12:10
-
11:47
-
11:30
-
11:17
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:03
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
08:55
-
08:45
-
08:30
-
08:05
-
08:01
-
07:51
-
07:43
-
07:01
-
06:19
-
06:04
- 12 декабря 2025
-
23:58
-
23:46
-
23:34
-
23:30
-
23:22
-
23:02
-
22:46
-
22:24
-
22:08