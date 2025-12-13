Хоккейное агентство Winners опровергло слухи о возможном уходе Глотова из «Трактора»

Хоккейное агентство Winners в своём телеграм-канале опровергло слухи о возможном уходе нападающего Василия Глотова из «Трактора» и защитника Василия Мачулина из «Сочи».

«В последнее время появляется много сообщений и обсуждений о возможных обменах Василия Глотова из «Трактора» и Василия Мачулина из «Сочи».

Хотим успокоить болельщиков и прояснить ситуацию: на данный момент оба хоккеиста остаются в своих клубах. Руководство «Трактора» и «Сочи» не рассматривает варианты расставания с игроками, никаких договорённостей или переговоров по обменам сейчас нет. Если в будущем появятся изменения, мы обязательно сообщим об этом официально», — сказано в сообщении Winners.

Глотов в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков. Мачулин записал на свой счёт 7 (1+6) очков после 22 игр.