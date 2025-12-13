Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккейное агентство Winners опровергло слухи о возможном уходе Глотова из «Трактора»

Хоккейное агентство Winners опровергло слухи о возможном уходе Глотова из «Трактора»
Комментарии

Хоккейное агентство Winners в своём телеграм-канале опровергло слухи о возможном уходе нападающего Василия Глотова из «Трактора» и защитника Василия Мачулина из «Сочи».

«В последнее время появляется много сообщений и обсуждений о возможных обменах Василия Глотова из «Трактора» и Василия Мачулина из «Сочи».

Хотим успокоить болельщиков и прояснить ситуацию: на данный момент оба хоккеиста остаются в своих клубах. Руководство «Трактора» и «Сочи» не рассматривает варианты расставания с игроками, никаких договорённостей или переговоров по обменам сейчас нет. Если в будущем появятся изменения, мы обязательно сообщим об этом официально», — сказано в сообщении Winners.

Глотов в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков. Мачулин записал на свой счёт 7 (1+6) очков после 22 игр.

Материалы по теме
«Необходимо ценить то, что мы имеем». Гендиректор «Трактора» — о новой арене для клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android