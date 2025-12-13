Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер рассказал о предложении «Вашингтона» за Хьюза, который перешёл в «Миннесоту»

Инсайдер рассказал о предложении «Вашингтона» за Хьюза, который перешёл в «Миннесоту»
Комментарии

По информации инсайдера Марко Д’Амико, «Вашингтон Кэпиталз» делал официальное предложение «Ванкувер Кэнакс» за защитника Куинна Хьюза, которого в итоге обменяли в «Миннесоту Уайлд». Об этом сообщает RMNB.

«Кэпиталз» мог предложить 24-летнего форварда Коннора Макмайкла, 19-летнего защитника Коула Хатсона, ещё одного проспекта, имя которого не уточняется, и два выбора в первом раунде драфта. Отдельно отмечается, что столичный клуб категорически отказался от любой потенциальной сделки с участием Райана Леонарда.

Также предложения за Куинна Хьюза направлял «Нью-Джерси Дэвилз».

За карьеру в НХЛ Хьюз набрал 432 (61 шайба и 371 результативная передача) очка в 459 матчах. В текущем регулярном чемпионате 26-летний защитник записал на свой счёт 23 (2+21) очка в 26 встречах.

Материалы по теме
Сумасшедший обмен в НХЛ! «Миннесота» Капризова выцепила одного из лучших защитников мира
Сумасшедший обмен в НХЛ! «Миннесота» Капризова выцепила одного из лучших защитников мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android