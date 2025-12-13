Инсайдер рассказал о предложении «Вашингтона» за Хьюза, который перешёл в «Миннесоту»

По информации инсайдера Марко Д’Амико, «Вашингтон Кэпиталз» делал официальное предложение «Ванкувер Кэнакс» за защитника Куинна Хьюза, которого в итоге обменяли в «Миннесоту Уайлд». Об этом сообщает RMNB.

«Кэпиталз» мог предложить 24-летнего форварда Коннора Макмайкла, 19-летнего защитника Коула Хатсона, ещё одного проспекта, имя которого не уточняется, и два выбора в первом раунде драфта. Отдельно отмечается, что столичный клуб категорически отказался от любой потенциальной сделки с участием Райана Леонарда.

Также предложения за Куинна Хьюза направлял «Нью-Джерси Дэвилз».

За карьеру в НХЛ Хьюз набрал 432 (61 шайба и 371 результативная передача) очка в 459 матчах. В текущем регулярном чемпионате 26-летний защитник записал на свой счёт 23 (2+21) очка в 26 встречах.