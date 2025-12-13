Легендарный экс-нападающий Сергей Мозякин введён в Зал славы отечественного хоккея, сообщает корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров. Церемония состоялось перед матчем Кубка Первого канала — 2025 между сборными «Россия 25» и Беларуси.

Фото: Максим Макаров, «Чемпионат»

Кроме Мозякина, в Зал славы отечественного хоккея вошли игроки Владимир Брежнев и Ирина Гашенникова, тренер Дмитрий Богинов, судья Михаил Галиновский. Премией за вклад в развитие хоккея отмечен врач Борис Сапроненков.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является обладателем многих рекордов российского хоккея.