В «Адмирале» подробно рассказали об отстранении Леонида Тамбиева с поста главного тренера

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин прокомментировал отстранение Леонида Тамбиева с поста главного тренера команды.

«У «Адмирала» в этом году очень приличный бюджет, мы находимся в десятке по зарплатам игроков. Бюджет израсходовали не совсем грамотно, не совсем логично, была короткая скамейка. Менеджмент сработал не так хорошо. Леонид Григорьевич говорил, что скамейка короткая, пытались экстренно исправить ситуацию. Все требуют результат, результата на данный момент нет, поэтому было принято такое решение.

По поводу формулировки «отстранён» — было принято решение прекратить трудовые отношения с Леонидом Тамбиевым, сейчас идут переговоры о компенсации. Кто его заменит? Шорт-лист у нас есть, но на данный момент мы хотим дать шанс нынешнему штабу, который возглавляет исполняющий обязанности главного Ильнур Гизатуллин. Многие слухи о тренерах под собой почвы не имеют», — цитирует Аверкина сайт КХЛ.