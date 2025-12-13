Трамп наградил сборную США — 1980, совершившую «Чудо на льду», золотыми медалями Конгресса

Президент США Дональд Трамп наградил сборную США по хоккею за победу на зимней Олимпиаде‑1980 в Лейк‑Плэсиде, сообщает Reuters.

Трамп принял американских хоккеистов в Овальном кабинете Белого дома, где подписал законопроект о награждении команды золотыми медалями Конгресса. Все были в белых ковбойских шляпах, которые команда носила во время церемонии открытия Игр‑1980. Трамп тоже ненадолго надел одну из них.

Сборная США обыграла команду СССР (4:3) в полуфинале олимпийского турнира, а затем завоевала золотые медали в матче с финнами. Впоследствии встреча между американскими и советскими хоккеистами получила название «Чудо на льду», так как сборная СССР проиграла молодой команде США.

«Это был один из самых значимых моментов в моей жизни, которые я когда‑либо видел в спорте… Именно эти люди принесли нам одну из самых легендарных спортивных побед всех времён», — заявил Трамп.