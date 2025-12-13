Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трамп наградил сборную США — 1980, совершившую «Чудо на льду», золотыми медалями Конгресса

Трамп наградил сборную США — 1980, совершившую «Чудо на льду», золотыми медалями Конгресса
Комментарии

Президент США Дональд Трамп наградил сборную США по хоккею за победу на зимней Олимпиаде‑1980 в Лейк‑Плэсиде, сообщает Reuters.

Трамп принял американских хоккеистов в Овальном кабинете Белого дома, где подписал законопроект о награждении команды золотыми медалями Конгресса. Все были в белых ковбойских шляпах, которые команда носила во время церемонии открытия Игр‑1980. Трамп тоже ненадолго надел одну из них.

Сборная США обыграла команду СССР (4:3) в полуфинале олимпийского турнира, а затем завоевала золотые медали в матче с финнами. Впоследствии встреча между американскими и советскими хоккеистами получила название «Чудо на льду», так как сборная СССР проиграла молодой команде США.

«Это был один из самых значимых моментов в моей жизни, которые я когда‑либо видел в спорте… Именно эти люди принесли нам одну из самых легендарных спортивных побед всех времён», — заявил Трамп.

Материалы по теме
Фото
Президенту США Дональду Трампу вручили Премию мира от ФИФА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android