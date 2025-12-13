Легендарный экс-нападающий Сергей Мозякин прокомментировал включение в Зал славы отечественного хоккея. Церемония состоялась перед матчем Кубка Первого канала — 2025 между сборными «Россия 25» и Беларуси.

«Я горжусь тем, что вошёл в Зал славы. Значит, мои 35 лет в хоккее не прошли зря. Хотел бы поблагодарить своих родителей, которые меня направили на верный путь, отправили в спорт. Супруге спасибо за поддержку и терпение. Моим тренерам хотел бы сказать огромное спасибо, я не самый прилежный хоккеист. Отдельно сказать про Геннадия Васильевича Халецкого, которого с нами уже нет – он мне стал вторым отцом, на протяжении всей карьеры помогал советами и поддержкой.

Огромное спасибо всем моим партнёрам по клубам, сборной. Ребята, без вас я бы не стоял на сцене. Всех хотел бы поздравить с Новым годом, удачи и здоровья», — передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.