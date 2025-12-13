Скидки
Ирина Гашенникова высказалась о включении в Зал славы отечественного хоккея

Ирина Гашенникова высказалась о включении в Зал славы отечественного хоккея
Российская экс-хоккеистка, бывший вратарь сборной России Ирина Гашенникова высказалась о включении в Зал славы отечественного хоккея.

«Хочется поблагодарить партнёров, персонал, которые заботились о нас. Мы начинали играть в хоккей до того, как он стал профессиональным. Спасибо за поддержку федерации, помните о женском хоккее, обращаете внимание, это очень приятно. Для меня это стало огромной неожиданностью», — передаёт слова Гашенниковой корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В составе национальной команды Ирина Гашенникова завоевала бронзу чемпионата мира 2001 года и серебро чемпионата Европы 1996 года.

