Экс-вратарь сборной России Ирина Гашенникова: к прозвищу Гашек отношусь отлично

Российская экс-хоккеистка, бывший вратарь сборной России Ирина Гашенникова прокомментировала своё отношение к прозвищу Гашек.

— Кто и когда вас стал называть Гашеком?

— Был один из первых матчей на международной арене. Кто-то из девчонок сказал: «Гашек». То ли из-за того, что сыграла «на ноль», то ли просто сократили мою фамилию. Но мне было всё равно приятно.

— То есть вы хорошо относитесь к этому прозвищу?

— Отлично, до сих пор реагирую, — передаёт слова Гашенниковой корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В составе национальной команды Ирина Гашенникова завоевала бронзу чемпионата мира 2001 года и серебро чемпионата Европы 1996 года.