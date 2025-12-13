Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-вратарь сборной России Ирина Гашенникова: к прозвищу Гашек отношусь отлично

Экс-вратарь сборной России Ирина Гашенникова: к прозвищу Гашек отношусь отлично
Комментарии

Российская экс-хоккеистка, бывший вратарь сборной России Ирина Гашенникова прокомментировала своё отношение к прозвищу Гашек.

— Кто и когда вас стал называть Гашеком?
— Был один из первых матчей на международной арене. Кто-то из девчонок сказал: «Гашек». То ли из-за того, что сыграла «на ноль», то ли просто сократили мою фамилию. Но мне было всё равно приятно.

— То есть вы хорошо относитесь к этому прозвищу?
— Отлично, до сих пор реагирую, — передаёт слова Гашенниковой корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В составе национальной команды Ирина Гашенникова завоевала бронзу чемпионата мира 2001 года и серебро чемпионата Европы 1996 года.

Материалы по теме
Ирина Гашенникова высказалась о включении в Зал славы отечественного хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android