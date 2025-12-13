«Россия 25» — Беларусь: составы команд на матч Кубка Первого канала

В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Сегодня, 13 декабря, в 14:00 мск встретятся сборные «Россия 25» и Беларуси. Матч состоится на «Сибирь-Арене». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 13 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав сборной «Россия 25»:

Фото: ФХР

Состав сборной Беларуси:

Фото: ФХРБ

До этого хозяева Кубка Первого канала — 2025 поучаствовали в турнире 3х3, где заняли первую строчку, обыграв белорусов (6:2) и соперников из Казахстана (4:1). Сборная Беларуси вчера, 12 декабря, победила национальную команду Казахстана со счётом 4:1.

14 декабря турнир завершится встречей сборных «Россия 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого — церемония закрытия турнира.