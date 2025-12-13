Скидки
Главная Хоккей Новости

Вратарь сборной «Россия 25» Илья Самсонов: балет тяжелее, чем хоккей

Комментарии

Вратарь сборной «Россия 25» Илья Самсонов поделился впечатлениями от похода в Новосибирский театр оперы и балета. 10 декабря команда сходила на балет «Дон Кихот».

— На балете я был впервые в жизни, очень понравилось. Потом с утра у меня была съёмка в зале балета. Удалось посмотреть декорации, познакомиться с главными героями. Я намного больше стал понимать, насколько это тяжёлый труд. Мы приехали туда в семь утра, и ребята, которые днём ранее выступали, были уже там и работали, потому что у них вечером ещё один спектакль.

— Вспомнили давнее выражение «балет устроили, а не хоккей»?
— Мы уже пошутили над этим. Мне кажется, балет тяжелее, чем хоккей. И там, и у нас люди оставляют немало здоровья, но смотришь, как они трудятся, эта растяжка. Балет не каждому дан, — приводит слова Самсонова ТАСС.

